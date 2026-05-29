Adı Fenerbahçe teknik direktörlüğü için anılan Montella'dan ilk açıklama

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, adının Fenerbahçe ile anılması ve Aziz Yıldırım'ın hoca adayları arasında gösterilmesi üzerine iddialara son noktayı koydu.

Fenerbahçe'de yaklaşan seçimli olağan genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları arasında gösterdiği A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, geleceğine dair ortaya atılan iddialara resmi bir açıklamayla son noktayı koydu. Katıldığı bir televizyon programında hakkında çıkan transfer dedikodularını değerlendiren deneyimli İtalyan çalıştırıcı, rotasının ve konsantrasyonunun tamamen Ay-Yıldızlı ekipte olduğunu belirtti.

"Sözleşmeyi Dünya Kupası Hayaliyle Yeniledik"

2023 yılından bu yana A Milli Takım'ın başında olan ve Türkiye'yi 2026 Dünya Kupası'na taşıyarak büyük bir başarı elde eden Montella, TFF ile yaptığı sözleşme yenileme sürecindeki hedeflerini hatırlattı. Başarılı teknik adam, "Sözleşme yenilediğimde başkanımızla beraber Dünya Kupası hayalini kurmuştuk. Türkiye Milli Takımı uzun yıllardır bu arenadan uzaktı. Bunun hayalini kurdum ve başardık, çok mutlu oldum" diyerek mevcut projesinin henüz bitmediğinin altını çizdi.

"Sahanın Kokusunu Özlüyorum Ama Gururluyum"

Milli takım teknik direktörlüğü ile kulüp takımı çalıştırmanın pratik farklarına da değinen Montella, kulüp iddialarına oldukça samimi bir yanıt verdi. Günlük antrenman temposunu özlediğini itiraf eden Montella, "Bir teknik adam olarak sahanın kokusunu, o günlük ritmi özlüyorsunuz ama benim tek düşüncem Türk Milli Takımı. Onun başarısı için mücadele ediyorum. Sahayı özlesem de Türk Milli Takımı'nda olmak bana büyük bir gurur veriyor" ifadelerini kullanarak Fenerbahçe kapılarını kibarca kapatmış oldu.

