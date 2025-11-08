  1. Anasayfa
Ahmet Çakar kendisini vurduran ismi ilk kez açıkladı

Ahmet Çakar kendisini vurduran ismi ilk kez açıkladı
Güncelleme:

Eski hakem Ahmet Çakar, 2004 yılında uğradığı silahlı saldırıyla ilgili sessizliğini tam 11 yıl sonra bozarak kendisini vurduran ismin Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen olduğunu iddia etti.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, 25 Şubat 2004 tarihinde uğradığı silahlı saldırı hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.

A Spor Youtube kanalında, uğradığı silahlı saldırı hakkında konuşan Çakar, kendisini Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in vurdurduğunu açıkladı. Çakar açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"İlk defa açıklıyorum. Maalesef yüzde 99 oranında beni, az önce bahsettiğin o isim vurdurdu. Ali Şen. Bunu niye söyledim? Hakkımı helal ediyorum. O olaydan 5-6 sene sonra torununu elim bir trafik kazasında kaybettik. Onun adı da Ali Şen idi. Keşke Ali Şen şu anda beni tekrar vurdursa da, o çocuk yaşasaydı. Bunu da söylüyorum"

