Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i sallayacak iddia: ''VAR görüntüsünde montaj var!''

Süper Lig'te dün akşam oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sahadan galibiyetle ayrılan taraf Galatasaray olurken, maçı yorumlayan Ahmet Çakar "10 dakika içinde operasyon çektiler" deyip, VAR görüntülerinde montaj olduğunu belirterek "golü yediler" dedi.

Trendyol Süper Lig'te dün akşam oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray mücadelesinde ev sahibi Çaykur Rizespor'un dakikalar süren VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılan golü için eski hakem ve ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan olay olacak bir iddia geldi.

Ahmet Çakar, pozisyonun gol olduğunu savunarak VAR odasındaki hakemleri "operasyon çektiler" diyerek suçladı.

Ahmet Çakar "İddia ediyorum. O 10 dakika içinde VAR odasındaki gayriahlaki insanlar montaj yaptılar. Görüntüyü ileri geri ittirip, ayarı bozup bunu ofsayt olarak halkın gözüne soktular." dedi.

Ahmet Çakar, ayrıca VAR çizgilerinin ve durdurulan karenin oynanarak "yoktan ofsayt" yaratıldığını öne sürdü.