  Ahmet Çakar'ın iddiası Süper Lig'i karıştırdı! Fenerbahçe'den jet hamle geldi

Ahmet Çakar'ın iddiası Süper Lig'i karıştırdı! Fenerbahçe'den jet hamle geldi

Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın, Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco ile futbolcular Ederson ve Jhon Duran arasında "yumruk yumruğa kavga" yaşandığına dair iddiası spor dünyasını sarstı! "Tedesco'nun kaşı morardı" diyen Çakar'ın sözlerine Fenerbahçe yönetiminden jet hızında ve çok sert bir yalanlama geldi. İddiaları "itibar suikastı" ve "hayal ürünü" olarak nitelendiren kulüp, hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'de saha içindeki sonuçlardan çok, kulüp koridorlarında yaşandığı iddia edilen olaylar gündeme bomba gibi düştü. Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'ın, teknik heyet ile futbolcular arasında fiziksel şiddet yaşandığına dair iddiaları, sarı-lacivertli kulübü ayağa kaldırdı.

"Şamar Oğlanına Döndü"

Sözleri Fitili Ateşledi Sky Spor YouTube kanalında konuşan Ahmet Çakar, teknik direktör Tedesco ile oyuncular arasında büyük bir kriz olduğunu öne sürdü.

Çakar, özellikle Ederson ve Jhon Duran’ın Tedesco ile yumruklaştığını iddia ederek şu şok ifadeleri kullandı:

"Ederson’un Tedesco’ya yumruk attığı söyleniyor, hocanın kaşındaki morluğu bizzat gördüm. Sadece o da değil, Jhon Duran da vurmuş. Tedesco adeta şamar oğlanına dönmüş."

Fenerbahçe'den Gece Yarısı Muhtırası

İddiaların sosyal medyada infial yaratması üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi kanalları aracılığıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Ahmet Çakar'ın ifadelerinin hiçbir gerçeklik payı taşımadığı vurgulandı.

"Hukuki Süreç Başlatıldı"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddiaların tamamı asılsız ve hayal ürünüdür. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız arasında yaşandığı öne sürülen bu kurgu olaylar tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini rica eder, gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığını kamuoyuna bildiririz."

İrfan Can Ayrılığına Yeni İddia

Ahmet Çakar, bu kavga iddialarını desteklemek için İrfan Can’ın takımdan gönderilmesinin altında da bu huzursuzluğun yattığını savundu. Ancak Fenerbahçe cephesi, bu tür iddiaların kulübe zarar vermek amacıyla üretilen "kurgu senaryolar" olduğunu belirterek sert duruşunu sürdürdü.

