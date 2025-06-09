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  5. Ali Koç'tan sert sözler: ''Aşağılık, ciğeri beş para etmez insanlar...''

Ali Koç bayramlık ağzını açtı: ''Aşağılık, ciğeri beş para etmez insanlar...''

Ali Koç bayramlık ağzını açtı: ''Aşağılık, ciğeri beş para etmez insanlar...''
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Kendilerine itibar suikastı düzenlendiğini söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ''Bu vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı dik duruyoruz'' dedi.

Fenerbahçe, Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç, törende açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Özlemini duyduğumuz şampiyonluğa hep beraber ulaşacağız. Bunun için en önemli şey duygu birliği. Şampiyonluk sadece kadroyla, taktikle, sistemle değil gönül bağıyla kazanılır. Fenerbahçe kazandığında sadece Türk futboluna değil, ülkemize bayram gelir. Bunun nasıl olduğunu EuroLeague şampiyonluğunun ardından gördük.

'HALKIN OYLARIYLA SEÇİLMİŞ KİŞİLERİZ'

Son zamanlarda bu sistematik saldırıların konsorsiyum halinde yapanlardan bir şeyler duyuyoruz. 'Fenerbahçe halktır, siz değilsiniz' gibi. Fenerbahçe halktır, bizler de o halkın oylarıyla seçilmiş kişileriz.

'VEFASIZ, AŞAĞILIK, CİĞERİ BEŞ PARA ETMEZ...'

Kongre üyelerimizin seslerini duyuyoruz ve gayet iyi anlıyoruz. Özellikle sosyal medya üzerinden gerçeklerin çarpıtılarak, kamuoyunun bilinçli bir şekilde yanıltıldığını ve camiamızın güven duygusunun sarsılmaya çalışıldığını üzüntü ve endişeyle izliyoruz. Camiamızın sesine kulak verip eylül ayında kongre kararı almışken spor tarihinde bugüne kadar hiç yaşanmamış itibar suikastı camiamızı kaosa sürüklemekten başka hiçbir anlam taşımamaktadır. Biz sağlam duruyoruz. Bizi bu yıkamaz. Bu vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı niye dik duruyoruz, bu saldırılara camiamıza kapıya açarsak hiçbir zaman kapayamayız ve bizden sonra gelecek başkanlar bu riskin altında olacaktır. Fenerbahçe camiasının aklı selim insanlarına sesleniyorum. Bu yöntem ne kadar demokratik olursa olsun bekası ve geleceği açısından uygun değildir.

'BORÇSUZ FENERBAHÇE'

Fenerbahçe'nin sahibi taraftarlarımız ve genel kurul üyelerimizdir. Bu kararların verileceği yer ise eylül ayında gerçekleştireceğimiz kongremizdir. Biz üyelerimizin sağduyusuna, basiretine ve her şeyden önemlisi Fenerbahçe aşkına güveniyoruz. O güne kadar bizler sorumluluklarımızı yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Yeni sezon başlayana kadar borçsuz ve finansal bağımsız Fenerbahçe'yi hep birlikte kutlayacağız."

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Etiketler Fenerbahçe ali koç Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri bayramlaşma töreni
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