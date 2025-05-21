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Ali Koç'un dernek ziyaretinin görüntüleri sızdırıldı! Fenerbahçe'den ilk açıklama

Ali Koç'un dernek ziyaretinin görüntüleri sızdırıldı! Fenerbahçe'den ilk açıklama
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Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği güvenlik kamerası görüntülerinin sızdırılması ile ilgili sarı-lacivertli kulüp, görüntülerin tamamının yayınlanmasını istedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne gitti. Ali Koç burada dernek başkanı Emrah Tünay ile görüştü. Tünay, Ali Koç'un kendisini ve dernek üyelerini tehdit ettiğini iddia etti. 

Taraflar arasında neler yaşandığına dair soru işaretleri devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Ali Koç’un ziyaretine dair güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

"AÇIK BİR MANİPÜLASYON ÇABASIDIR"

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç’un, daha önce duyurusunu yaptığımız üzere gerçekleştirdiği bir dernek merkezi ziyaretine ilişkin kamera görüntüleri, bağlamından koparılmış şekilde, hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edilmiştir. Tehdit iftirasını meşrulaştırmak adına, söz konusu görüntülerin giriş ve çıkış anının kesilerek, bütünlüğünden uzaklaştırılmış şekilde algı oluşturma amacıyla paylaşılması, açık bir manipülasyon çabasıdır. Bu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacak; tarafımızca suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, bu açıklamanın yapıldığı an itibarıyla, gerçeklerin ortaya çıkması adına söz konusu ziyarete ilişkin girişten çıkışa kadar olan tüm kaydın kesintisiz yayınlanmasına tarafımızca onay verildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Kendilerine "Fenerbahçe Derneği" adını veren bir oluşumun, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı’na ait görüntüleri manipülasyona açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşmasını, büyük Fenerbahçe camiamızın takdirine bırakıyoruz" denildi.

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Etiketler Fenerbahçe ali koç Fenerbahçe dernek ziyareti Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği
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