  Amedspor'dan Mauro Icardi transferi için jet açıklama!

Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor, sosyal medyada hızla yayılan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi transfer edecekleri yönündeki iddialara son noktayı koydu.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanarak büyük bir başarıya imza atan Diyarbakır temsilcisi Amedspor, yeni sezon öncesi transfer iddialarının odak noktası olmaya devam ediyor.

Son günlerde sosyal medyada ortaya atılan ve kısa sürede viral hale gelen "Amedspor, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi transfer etmek istiyor" şeklindeki söylentiler üzerine, kulüp yönetiminden resmi ve net bir yalanlama geldi.

Günlerdir spor kamuoyunu meşgul eden bu iddiaların ardından sessizliğini bozan Amedspor Kulüp Başkanı Nahit Eren, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.

Söz konusu haberlerin kulübün gerçekleriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığını vurgulayan Eren, taraftarları asılsız beklentilere sokan bu tarz söylentilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Eren yaptığı açıklamada; "Kulübümüz transfer çalışmalarını profesyonel bir ekip ile rasyonel ve sonuç odaklı şekilde sürdürmektedir. Kamuoyunda gündem oluşturma amacı taşıyan spekülatif söylem ve iddiaların, kulübümüzün yürüttüğü süreçlerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerini kullanarak Icardi defterini (hiç açılmamış haliyle) kapattı.

