  Beşiktaş Agbadou'nun ardından bir transferi daha bitirdi!

Amir Murillo Beşiktaş'a imza atmak için geliyor
Beşiktaş İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'nun ardından şimdi de Marsilya'nın 29 yaşındaki sağ beki Amir Murillo'yu İstanbul'a getiriyor.

Ara transfer dönemiyle birlikte yeniden bir yapılanma içine giren Beşiktaş, İngiltere Premier Lig'den bir yıldız ismi renklerine katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, transferi konusunda anlaşma sağladığı İngiliz ekibi Wolverhampton'da forma giyen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou'yu İstanbul'a getirdi.

Agbadou transferinin ardından Siyah-beyazlılar Fransız ekibinin 29 yaşındaki sağ beki Amir Murillo ile de her konuda anlaşma sağladı.

Marsilya ile yapılan görüşmelerde de sona gelen Beşiktaş, Panamalı sağ beki sağlık kontrolleri ve resmi imza için İstanbul'a davet etti. Amir Murillo bugün İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacak.

Murillo, Ligue 1'de bu sezon 16 maça çıkarken 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

 

