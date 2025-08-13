Anlaşma sağlandı! Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, Benfica ile yapılan görüşmelerde tüm pürüzleri gidererek anlaşma sağladı.

Kerem Aktürkoğlu’nun bu hafta içerisinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde ünlü spor spikeri Ersin Düzen'e konuşan Aktrükoğlu, “Mourinho gibi bir teknik direktörle çalışacak olmak beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Bir an önce Fenerbahçe’ye katılmak ve kulübün başarısı için ter dökmek istiyorum” açıklamasıyla gündem olmuştu. Galatasaraylı taraftarlar, milli futbolcuyu eleştiri yağmuruna tutmuştu. 

2024-25 sezonunun başında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 54 maçta forma giydi. Bu maçlarda 16 gol kaydeden ve 13 asist yapan 26 yaşındaki futbolcu, 29 gole direkt olarak katkı sağladı.

