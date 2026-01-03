Ara transfer sezonunun ilk bombasını Fenerbahçe patlattı; transfer resmen açıklandı

  1. Anasayfa
Trendyol Süper Lig'te ara transfer döneminin ilk transferini gerçekleştiren Fenerbahçe, Samsunspor'un sözleşmesini feshettiği 25 yaşındaki Hollandalı Anthony Musaba'yla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig'te lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde şampiyonluk takibini sürdüren Fenerbahçe, ara transfer hızlı girdi.

Fenerbahçe, Samsunspor formasıyla bu sezon dikkat çeken bir performans kaydeden, Trendyol Süper Lig'de ligin ilk yarısının en çok dripling yapan ve adam geçen oyuncuların başında gelen Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı transfer etti.

Samsunspor sözleşmesini feshetti

Sözleşmesinde 5 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Demokratik Kongo asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın sözleşmesinin feshedildiği dün gece saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildi.

Fenerbahçe, Musaba'nın lisansını çıkardı

Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba'nın transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. TFF internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 25 yaşındaki futbolcunun lisansı bugün çıkarıldı.

Krize yol açmıştı

Samsunspor'un Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın adı Fenerbahçe ile anılırken, Musaba transferi Samsunspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmişti.

Musaba'nın habersizce Samsunspor'da antrenmanlara katılmaması Kırmızı-Beyazlı yönetimi kızdırmış, Samsunspor Kulübü, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinde bulunduğu öne sürülen Anthony Musaba hakkında antrenmana gelmediği ve maç kadrosuna dahil olmadığı için FIFA talimatları gereği disiplin süreci başlatmıştı.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis de Musaba’nın antrenmanlara katılmaması konusunda futbolcunun son dönemde hem kalp olarak hem de kafasının Samsunspor’da olmadığından performansının düştüğünü söylemişti.

Samsunspor Anthony Musaba'yı sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'den transfer etmişti.

Musaba, Samsunspor forması ile çıktığı 22 maçta 6 gol ve 3 asistle 9 gole doğrudan etki ederken başarılı dripling, adam geçme gibi birçok hücum istatistiğinde en önemli oyuncular arasında yer alıyor.

 

