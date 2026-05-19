  5. Bahçeli'den TFF'ye Süper Lig Çağrısı: ''Ligi tescil etmeyin!''

Bahçeli'den TFF'ye Süper Lig Çağrısı: ''Ligi tescil etmeyin!''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, futboldaki şike ve bahis iddiaları nedeniyle TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Süper Lig'in tescil edilmemesi ve küme düşmenin kaldırılarak yeni sezona 21 takımla devam edilmesi yönünde çağrıda bulunduğu öne sürüldü.

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonunun ardından, Türk futbol kulislerini hareketlendiren çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Haber3.com spor masasının derlediği bilgilere göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, son dönemde artan bahis ve şike soruşturmalarını gerekçe göstererek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ligin tescil edilmemesi yönünde bir tavsiyede bulunduğu iddia edildi.

"Şaibeli Ortamda 3 Takımın Düşmemesi Lazım"

İddianın sahibi gazeteci Sinan Burhan, TV100 canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile bu konuyu görüştüğünü öne sürdü.

Burhan, Bahçeli'nin TFF yönetimine yönelik tavsiyesini şu sözlerle aktardı: "Kardeşim bu kadar şaibe, şike, bahis olan bir ortamda 3 takımın ligden düşmemesi lazım. Liglerin tescil edilmemesi gerekiyor. Süper Lig, düşme olmadan 21 kulüp olarak yola devam etsin."

Gözler TFF ve Etkilenen Kulüplerde

Süper Lig'in geride kalan sezonunda alınan sonuçlara göre Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Antalyaspor lige veda etmişti. İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF yönetiminin halihazırda yürüttüğü bahis soruşturmaları devam ederken, Devlet Bahçeli'nin "mağduriyetlerin önlenmesi" adına yaptığı öne sürülen bu 21 takımlı lig önerisinin federasyon tarafından nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.

