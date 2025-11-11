Bahis soruşturmasında adı geçen Necip Uysal'dan flaş hamle

  1. Anasayfa
Futboldaki bahis soruşturmasında adı geçen Beşiktaşlı Necip Uysal, TC Kimlik Numarası'nın ve adının kullanılarak bahis hesabı açıldığı şikayetiyle suç duyurusunda bulunmak için adliyeye başvurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Bu oyunculardan biri de Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal. 34 yaşındaki futbolcu, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, hayatı boyunca hiç bahis hesabı olmadığını ve bahis oynamadığını dile getirdi.

Siyah-beyazlı futbolcu, bu sabah da erken saatlerde suç duyurusunda bulunmak üzere avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Necip'in kendi TC Kimlik Numarası ve adının kullanılarak başka biri tarafından bahis hesabı açılması ve oynanması nedeniyle suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

