Başsavcılıktan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturmasında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığı iddiaları yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda bahis ve şike soruşturması genişleyerek devam ederken Galatasaraylı milli futbolcular Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz hakkında da inceleme başlatıldığı ileri sürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde konuyla verdiği bilgide iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada "Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı.’ şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

İHA