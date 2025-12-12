  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Başsavcılıktan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı açıklaması

Başsavcılıktan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı açıklaması

Başsavcılıktan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı açıklaması
Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturmasında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığı iddiaları yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda bahis ve şike soruşturması genişleyerek devam ederken Galatasaraylı milli futbolcular Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz hakkında da inceleme başlatıldığı ileri sürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde konuyla verdiği bilgide iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.  

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada "Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı.’ şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

İHA

text-ad
Etiketler Galatasaray Barış Alper Yılmaz abdülkerim bardakcı bahis soruşturması bahis istanbul cumhuriyet başsavcılığ
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da ilkokulda korkunç iddia: Zehirleme girişimi mi, komplo mu ? 1 kişi tutuklandı... İstanbul'da ilkokulda korkunç iddia: Zehirleme girişimi mi, komplo mu ? 1 kişi tutuklandı... Hakan Sabancı'dan ayrılan Hande Erçel hakkında olay olan yeni bir aşk iddiası Hakan Sabancı'dan ayrılan Hande Erçel hakkında olay olan yeni bir aşk iddiası Türkiye bir değerini daha kaybetti... Türkiye bir değerini daha kaybetti... İstanbul'da İSPARK ücretlerine dev gibi bir zam geldi! İstanbul'da İSPARK ücretlerine dev gibi bir zam geldi! Hafta sonu bir tarafta yaz diğer tarafta kış havası var: İşte yağış beklenen illerimiz! Hafta sonu bir tarafta yaz diğer tarafta kış havası var: İşte yağış beklenen illerimiz! Dev tünelde herkesi şaşırtan anlar: Anne ayı ve yavruları EDS'ye yakalandı! Dev tünelde herkesi şaşırtan anlar: Anne ayı ve yavruları EDS'ye yakalandı! Arabeskin kraliçesi Güllü'nün şüpheli ölümünde şoke eden bir ayrıntı daha... Arabeskin kraliçesi Güllü'nün şüpheli ölümünde şoke eden bir ayrıntı daha... Miras uğruna annesini, babasını ve ağabeyini öldürüp intihar süsü vermiş! Miras uğruna annesini, babasını ve ağabeyini öldürüp intihar süsü vermiş! Samsunspor, AEK'ya direnemedi; 1-0 öne geçtiği maçta sahadan mağlup ayrıldı! Samsunspor, AEK'ya direnemedi; 1-0 öne geçtiği maçta sahadan mağlup ayrıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversitenin rektörü değişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversitenin rektörü değişti
Arkadaşını öldürüp, yaraladığı sevgilisini 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu! Arkadaşını öldürüp, yaraladığı sevgilisini 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu! Eurovision şampiyonundan 'İsrail' protestosu: Ödülünü iade etti Eurovision şampiyonundan 'İsrail' protestosu: Ödülünü iade etti Fenerbahçe'den Norveç deplasmanında farklı galibiyet! Fenerbahçe'den Norveç deplasmanında farklı galibiyet! Yürekleri ağızlara getiren anlar kamerada... Balkonda asılı kalan çocuğu kurtardı Yürekleri ağızlara getiren anlar kamerada... Balkonda asılı kalan çocuğu kurtardı Zincirleme faciada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti! Zincirleme faciada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti! 2023 seçimlerinin sonuçlarını doğru tahmin eden firma son seçim anketinin açıkladı 2023 seçimlerinin sonuçlarını doğru tahmin eden firma son seçim anketinin açıkladı TBMM'deki stajyer kız öğrenciye cinsel istismarda şüpheli tutuklandı! TBMM'deki stajyer kız öğrenciye cinsel istismarda şüpheli tutuklandı! ''Köygöçüren'' yüzünden 16 yaşındaki bir çocuk ölümden döndü! ''Köygöçüren'' yüzünden 16 yaşındaki bir çocuk ölümden döndü! Fatih Altaylı pes etti! Cezaevi sonrası için aldığı radikal kararı duyurdu Fatih Altaylı pes etti! Cezaevi sonrası için aldığı radikal kararı duyurdu Biri 18 diğeri 19 yaşındaki iki gencin ''kız meselesi'' tartışması cinayetle bitti! Biri 18 diğeri 19 yaşındaki iki gencin ''kız meselesi'' tartışması cinayetle bitti!