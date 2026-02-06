Beşiktaş 20 milyon Euro'luk dev transferi bitirdi; Agbadou İstanbul'a geldi

Beşiktaş ara transfer dönemindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou imza atmak için İstanbul'a geldi....

Ara transfer dönemiyle birlikte yeniden bir yapılanma içine giren Beşiktaş, İngiltere Premier Lig'den bir yıldız ismi renklerine katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, transferi konusunda anlaşma sağladığı İngiliz ekibi Wolverhampton'da forma giyen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou'yu İstanbul'a getirdi.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada Wolverhampton forması giyen defans oyuncusu Emmanuel Agbadou'nun transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile görüşmelere başlandığı belirtilirken, Beşiktaş'ın Fildişi Sahilli oyuncuyla 18-2 milyon Euro'luk bir anlaşma yapacağı öğrenildi.

Agbadou transferinin gerçekleşmesi durumunda bu transfer Beşiktaş tarihine en yüksek bonservis bedeli ödenen 2'nci transfer olarak geçecek.

Bu sezon Wolves formasıyla Premier Lig temposunda 17 maça çıkan ve 2 asistlik katkı sağladı.

Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz ekibi Wolverhampton'da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Emmanuel Agbadou'yu kadrosuna kattı. Agbadou, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Havaalanında bulunan basın mensuplarını duygu vedüşüncelerini aktaran Agbadou, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana gösterilen sevgi için herkese çok teşekkür ediyorum. Sahada her şeyimi vereceğim" dedi.

Havalimanında az sayıda Beşiktaş taraftarı, 28 yaşındaki futbolcuyu karşıladı. Beşiktaş Asbaşkanı Kaan Kasacı da oyuncuyu karşılamada yer aldı. Emmanuel Agbadou daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. Agbadou sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imza atacak.