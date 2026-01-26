Beşiktaş, Abraham’ın bonservisini aldı! İşte İngiliz golcünün maliyeti
Beşiktaş, İngiliz golcüsü Tammy Abraham’ın bonservisinin 13 milyon Euro karşılığında kulübü Roma’dan alındığını duyurdu.
Beşiktaş, yaz transfer döneminde Tammy Abraham’ı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti. Siyah-beyazlılar, Aston Villa ile ismi anılan tecrübeli golcünün bonservisini sezon sonunu beklemeden aldı.
Beşiktaş’Tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir” ifadeleri kullanıldı.
