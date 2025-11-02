Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Sarper Barış Saka oldu.
