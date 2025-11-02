  1. Anasayfa
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Sarper Barış Saka oldu.

Süper Lig'in 11. hafta maçında Beşiktaş derbide bu akşam Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Saat 20:00'de başlayacak müsabakada Ali Yılmaz düdük çalacak. Öte yandan dev maçın VAR hakemi de belli oldu. Buna göre Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Sarper Barış Saka oldu. Müsabakanın AVAR hakemleri ise Serkan Çimen ve Oğuzhan Çakır.

