Beşiktaş Tüpraş Stadyumu için ''arazi bizim'' davası; davacı mirasçıların sayısı arttı

Beşiktaş'ın yuvası Beşiktaş Tüpraş Stadyumu mahkemelik oldu. Antalya'da yaşayan bir emekli öğretmenin "arazi bizim" iddiasıyla açtığı miras davasına yeni mirasçılar da dahil oldu.

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu mahkemelik oldu.Antalya’da yaşayan emekli bir öğretmen, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun yer aldığı arazi üzerinde hak sahibi olduğunu öne sürerek 24 Haziran 2024’te Akseki Adliyesi’nde dava açtı.

Mahkeme, açılan miras davasını ilk aşamada reddetse de dava istinaf mahkemesine taşındı ve istinaf mahkemesi davacının yaptığı itirazı kabul etti.

Sabah'ın haberine göre yargılamanın yeniden başlamasıyla birlikte davaya dahil olan mirasçı sayısı da arttı.

Dava dilekçesinde yalnızca Beşiktaş Stadyumu’nun değil, İstanbul’da Eminönü ve Kadıköy başta olmak üzere farklı bölgelerde yer alan çok sayıda gayrimenkulün de miras kapsamında gösterildiği belirtildi.

Gözler şimdi mahkemeden çıkacak yeni karara çevrildi.

Sabah Gazetesi