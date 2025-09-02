  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı

Beşiktaş, Vaclav Cerny'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Vaclav Cerny'i kadrosuna kattı
Güncelleme:

Beşiktaş, Çek kanat oyuncusu Vaclac Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, 2025-2026 sezonu kadro planlamasına devam ederken, hücum bölgesine takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon İskoç ekibi Rangers'ta kiralık olarak forma giyen Cerny'i kadrosuna kattı. Dün gece saatlerinde İstanbul'a gelen 27 yaşındaki futbolcu için kulüpten açıklamada, "Nihai transferi hususunda VfL Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Cerny, 2024-2025 sezonunda Rangers ile 52 karşılaşmada görev yaparken, 18 gol, 9 asistlik katkı sağladı.
Çek futbolcu Beşiktaş'ta 81 numaralı formayı giyecek.

İHA

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Vaclav Cerny
