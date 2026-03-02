Beşiktaş ve Galatasaray'da Osimhen ve Ndidi alarmı!

  1. Anasayfa
Orta Doğu’da tırmanan savaş tamtamları, Türk futbolunun iki devini de alarma geçirdi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sonrası bölge tam anlamıyla ateş çemberine dönerken, 27 Mart tarihinde Tahran’da oynanması planlanan İran - Nijerya hazırlık maçı Galatasaray ve Beşiktaş camialarında "güvenlik" krizine neden oldu.

Süper Lig’in iki devi Galatasaray ve Beşiktaş, Mart sonundaki milli ara öncesi büyük bir endişe içinde. Nijerya Milli Takımı’nın 27 Mart’ta Tahran’da İran ile yapacağı hazırlık maçı, bölgedeki mevcut çatışmalar nedeniyle tam bir "risk" dosyasına dönüştü.

Sarı-kırmızılıların golcüsü Victor Osimhen ve siyah-beyazlıların tecrübe abidesi Wilfred Ndidi, bu maçın kadrosuna çağrılırsa direkt olarak savaşın kalbine gidecek.

Taraftardan Sosyal Medyada "Göndermeyin" Çağrısı

Özellikle son günlerde Tahran’da hastane ve stratejik noktaların vurulduğu haberleri üzerine Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları sosyal medyada kampanya başlattı. "Dünyanın en değerli golcüsünü savaşın ortasına göndermek akıl kârı değil" yorumları yapılırken, kulüp yönetimlerinin Nijerya Futbol Federasyonu ve FIFA nezdinde girişimde bulunması bekleniyor.

Katar Tüm Organizasyonları Durdurdu!

Bölgedeki gerilim sadece İran ile sınırlı kalmadı. Katar Futbol Federasyonu, güvenlik risklerini gerekçe göstererek ülkedeki tüm lig ve turnuvaların süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Katar’ın bu radikal kararı, "İran’da milli maç nasıl oynanacak?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Normal şartlarda FIFA, savaş veya can güvenliği riski olan bölgelerdeki maçların tarafsız sahaya alınmasına karar veriyor. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş yönetiminin, oyuncularının can güvenliğini gerekçe göstererek Nijerya federasyonuna baskı yapması ve maçın Katar veya BAE gibi (bu ülkelerin de hava sahası riskli olsa da) daha güvenli bir noktaya çekilmesini talep etmesi öngörülüyor.

