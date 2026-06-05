Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu: İtalyan teknik adam İstanbul'da!

Beşiktaş, teknik direktör arayışlarında mutlu sona yaklaştı. Siyah-beyazlı yönetim, son olarak Bologna'yı çalıştıran ve İtalya Kupası sevinci yaşayan 49 yaşındaki İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile prensipte anlaşmaya vardı. Italiano'yu taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı.

Yeni sezonda mutlak başarı hedefleyen Beşiktaş, aylardır süren teknik direktör arayışlarında kritik bir virajı dönerek sonuca ulaştı.

Siyah-beyazlı yönetim kurulu, İtalyan futbolunun son dönemdeki dikkat çeken isimlerinden 49 yaşındaki teknik direktör Vincenzo Italiano ile masaya oturdu ve taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldı.

Şu sıralar sözleşmedeki son detayların ve maddelerin müzakere edildiği, resmi imzaların ve kamuoyu duyurusunun ise çok kısa bir süre içinde gerçekleştirilmesinin beklendiği öğrenildi.

Beşiktaş Resmen Açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Görüşmelere başladığımız Teknik Direktör Vincenzo Italiano’yu taşıyan uçak, bugün saat 16.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır." ifadelerine yer verildi.

KAP'a Bildirildi

Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlamıştır.”

İstanbul'a Geldi

İtalyan çalıştırıcıyı taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Italiano'ya, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile futbol direktörü Önder Özen eşlik etti. Basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulunan 48 yaşındaki teknik adam, "Çok mutluyum. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Haydi Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

Havalimanındaki işlemlerinin ardından Italiano, özel araçla terminalden ayrıldı. Siyah-beyazlılar, yarın Vincenzo Italiano için resmi imza töreni düzenleyecek.

Hücum Futbolu ve Avrupa Başarılarıyla Dikkat Çekiyor

Beşiktaş taraftarının özlemle beklediği ofansif ve baskılı futbol anlayışını sahaya yansıtması beklenen Vincenzo Italiano, kariyerindeki istikrarlı yükselişle öne çıkıyor. Son iki sezonda Serie A ekiplerinden Bologna'nın başında görev yapan başarılı çalıştırıcı, bu süreçte takımıyla İtalya Kupası'nı kazanma başarısı göstererek kalitesini kanıtladı.

Bologna macerasından önce üç sezon boyunca Fiorentina'nın teknik patronluğunu üstlenen Italiano, "Mor Menekşeler" lakaplı takıma adeta seviye atlatmıştı. İtalyan teknik adam, Fiorentina'nın başında 2023 ve 2024 yıllarında üst üste iki kez UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynayarak uluslararası arenada da iddialı bir profil çizdi. Beşiktaş cephesi, Italiano'nun bu hücum odaklı ve rekabetçi oyun felsefesiyle Süper Lig'de ve Avrupa'da yeni bir yapılanma başlatmayı hedefliyor.

İHA