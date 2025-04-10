Beşiktaş'ın aklı onda kaldı: Afimico Pululu yeniden gündemde

Beşiktaş'ın kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki golcü Afimico Pululu'yu tekrar gündemine aldığı iddia edildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve özellikle golcü bir oyuncu arayan Beşiktaş için Almanya'dan flaş bir iddia geldi.

Alman gazetesi Bild'in haberine göre Beşiktaş; kış transfer sezonunda kadrosuna katmak istediği Afimico Pululu'yu tekrar gündemine aldı.

Polonya Ligi takımlarından Jagiellonia'da oynayan 26 yaşındaki Angola asıllı Fransız golcü Afimico Pululu'yu Wolfsburg, Monacao ve MLS takımlarından Real Salt Lake ve Charlotte FC'nin de takip ettiği belirtildi.

Bu sezon Jagiellonia'da bu sezon 44 resmi maça çıkan Pululu, 18 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Hücum oyuncusu Afimico Pululu, Greuther Fürth'ten 2023 yılında bedelsiz olarak Jagiellonia'ya imza attı.