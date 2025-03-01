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  5. Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

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Beşiktaş Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, kulübün borcunun 14 milyar 918 milyon 657 bin TL olduğunu açıkladı.

Beşiktaş’ta 29 Aralık Pazar günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurul sebebiyle ertelenen 2024 yılı 3’üncü olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda yapılan olağan divan kurulu toplantısında başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri ve sicil kurulu üyeleri yer aldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda eski başkan Hasan Arat yer almadı. Öte yandan daha önceki dönemlerde başkanlık görevini yürüten Ahmet Nur Çebi ise tam kadroya yakın yönetimiyle toplantıya katıldı. Hasan Arat yönetiminden Hüseyin Yücel, Mete Vardar ve Feyyaz Uçar toplantıda yer aldı.

BORÇ 14 MİLYAR 918 MİLYON

Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, olağan genel kurulda açıklamalarda bulundu. Tiryaki, siyah-beyazlı kulübün borcunun Kasım 2024 itibariyle 14 milyar 918 milyon 657 bin 740 TL olduğunu açıkladı. Gökhan Tiryaki, Beşiktaş Kulübü’nün Hüseyin Yücel'e borcunun da 1.2 milyar TL olduğunu duyurdu.

Genel kurul, başkan Serdal Adalı’nın konuşmasıyla devam edecek.

DHA

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş borç genel kurul
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