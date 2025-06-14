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Beşiktaş'ın borcunda büyük artış!

Beşiktaş'ın borcunda büyük artış!
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Beşiktaş'ın borcu Şubat 2025 itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL olarak açıklandı.

Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı 2'nci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda gerçekleşiyor. Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, siyah-beyazlı kulübün borcunun Şubat 2025 itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL olduğunu ifade etti.

Nisan ayında yapılan divan kurulunda borç 31 Aralık 2024 tarihli olarak 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL şeklinde açıklanmıştı. 

DHA

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Etiketler Beşiktaş Beşiktaş borç
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