Beşiktaş'ın eski golcüsü futbolu bıraktığını açıkladı

2017 yılında Beşiktaş forması giyen İspanyol santrfor Alvaro Negredo, 39 yaşında futbolu bıraktı.

Beşiktaş'ın 2017 yılında Valencia'dan transfer ettiği ve Süper Lig'te 1 yıl boyunca siyah-beyazlı formayı giyen İspanyol santrfor Alvaro Negredo, 39 yaşında yeşil sahalara veda etti.

Negredo futbol kariyerinde Beşiktaş'ın dışında Rayo Vallecano, Almeria, Sevilla, Manchester City, Valencia, Middlesbrough, Al Nassr ve Cadiz formalarını da terletmişti.

Son olarak Real Valladolid'de top koşturan deneyimli futbolcu sosyal medya hesabından "Her şey için teşekkürler futbol" mesajını yazdı.