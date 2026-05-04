Beşiktaş'ın forması davalık oldu! Tasarımda Atatürk'ün süveterinden esinlenilmişti...

Kuzey Makedonya ekibi Üsküp FK, Atatürk’ün süveterinden esinlenerek tasarladıkları tescilli formanın izinsiz üretildiği iddiasıyla Beşiktaş ve Kartal Yuvası’na dava açtı. "Tasarımımız gasbedildi" diyen Üsküp FK yönetimi, hukuki süreci başlattıklarını ve bilirkişi raporunun hazırlandığını duyurdu.

Kuzey Makedonya’nın Türk takımı olarak bilinen Üsküp FK ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında "forma tasarımı" krizi çıktı. Üsküp FK yönetimi; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ikonik süveterinden esinlenerek tasarladıkları ve kulüpleriyle özdeşleşen tescilli formanın, Beşiktaş ve Kartal Yuvası A.Ş. tarafından onaysız bir şekilde üretilip satışa sunulduğunu iddia etti.

"Tek Gelir Kaynağımız Gasbedildi" Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Beşiktaş gibi köklü bir kulübün böyle bir "tasarım gaspı" içinde yer almasının üzüntü verici olduğu vurgulandı.

İşte Üsküp FK'nın açıklaması:

"Mustafa Kemal Atatürk’ün süveterinden esinlenerek kulübümüzce tasarlanan ve kulübümüzle özdeşleşen tescilli forma tasarımımız hakkında kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur.

Söz konusu formanın, kulübümüzün bilgisi, onayı ve izni olmaksızın Beşiktaş Jimnastik Kulübü A.Ş. ile Kartal Yuvası A.Ş. tarafından üretilerek satışa sunulmasına ilişkin yürütülen hukuki süreçte bilirkişi raporunun çıktığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Kapitalist futbol ikliminde ayakta kalma mücadelesi veren kulübümüzün tek gelir kaynağının, Beşiktaş gibi efendiliğiyle nam salan bir kulüp tarafından gasbedilmesi ve herhangi bir hak ve yetki bulunmaksızın ortak olunmaya çalışılması, tarafımızı bir hayli şaşırtmakla beraber derinden üzmüş ve bizim tarafımızdan kabul edilemez bir durum niteliği taşımaktadır.

Kulübümüz, avukatları aracılığıyla hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır. Ayrıca yönetim kurulumuz tarafından, işbu davada hükmedilecek olası tazminat miktarının bir bölümünün Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmasına karar verilmiştir.

Türk adaletine olan güvenimiz tamdır!"