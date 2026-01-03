Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Mert Günok ezeli rakibin kalesine geçiyor

Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta Necip Uysal ile birlikte kadro dışı bıraktığı Mert Günok'un Fenerbahçe ile anlaştığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ın 26 Aralık'ta kadro dışı bırakıldığını duyurduğu Mert Günok'un Anadolu kulüplerinden gelen teklifleri reddettiği ve daha önce "Birgün Fenebahçe'ye döneceğim" dediği Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Sabah gazetesinin haberine göre 36 yaşındaki Mert Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe ile prensipte anlaştı.

Bu transfer gelişmesi akıllara Mert Günok'un yıllar önce Sarı-Lacivertli formaya veda ederken söylediği "birgün Fenerbahçe'ye döneceğim" sözlerini hatırlattı.

Beşiktaş 2 eski kaptan ile yolları ayırma kararı almıştı

Hatırlanacağı gibi Beşiktaş yönetimi 26 Aralık'ta Necip Uysal ve Mert Günok’un futbol planlamasında bugünden sonra yer almayacaklarını açıklamıştı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik heyetimizin raporu yönetim kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir. Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok’a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanılmıştı.