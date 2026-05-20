Beşiktaş'ın yeni Futbol Direktörü Önder Özen oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Futbol Direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yeniden yapılanma süreci sürüyor. Siyah-beyazlı kulüp, Önder Özen’i Futbol Direktörlüğü görevine getirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen, Futbol Direktörlüğü görevine getirilmiştir. Önder Özen’e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadeleri kullanıldı.

DHA

