Beşiktaş'ın yeni Futbol Direktörü Önder Özen oldu
Hem Haber3.com'a destek olmak hem de gündemi kaçırmamak için Haber3.com'u Google News'te favorilerinize ekleyin.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Futbol Direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yeniden yapılanma süreci sürüyor. Siyah-beyazlı kulüp, Önder Özen’i Futbol Direktörlüğü görevine getirdiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen, Futbol Direktörlüğü görevine getirilmiştir. Önder Özen’e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadeleri kullanıldı.
DHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol