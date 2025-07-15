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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor
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Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolü ve transfer görüşmeleri için yarın İstanbul'a gelecek.

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacak.

Dün siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verilmişti.

Tottenham Hotspur altyapısında yetişen 28 yaşındaki Kyle Walker-Peters, 2020-2025 arasında Southampton’da 169 lig maçına çıktı.

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İHA

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Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Kyle Walker-Peters transfer
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