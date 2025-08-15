Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı yeni transferi Taylan Bulut, İstanbul'a geldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'ün 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Taylan Bulut'u İstanbul'a getirdi. Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen genç oyuncuyu Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç karşıladı. Taylan Bulut, havalimanında kendisini bekleyen siyah-beyazlı taraftarları selamladıktan sonra araçla alandan ayrıldı.
19 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
İHA
