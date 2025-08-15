Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!

Simge Sağın'dan ''ben keşfettim Mauro Icardi patlattı'' sözlerine çok sert yanıt

Türkiye'nin bir sektör devi daha iflasını açıkladı

Erdoğan'ın AK Parti'ye katılan belediye başkanına yaptığı uyarı olay oldu

Diyanet'in cuma hutbesinde kız çocukları ile ilgili skandal ifadeler

Piyasaların 2025 yılı sonu Dolar/TL beklentisi belli oldu

CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor!

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na bir tepki istifası daha

Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu: Mahkeme ''değiştirin'' dese de marka adım atmadı!