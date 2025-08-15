  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
Güncelleme:

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı yeni transferi Taylan Bulut, İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'ün 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Taylan Bulut'u İstanbul'a getirdi. Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen genç oyuncuyu Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç karşıladı. Taylan Bulut, havalimanında kendisini bekleyen siyah-beyazlı taraftarları selamladıktan sonra araçla alandan ayrıldı.

19 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

İHA

text-ad
Etiketler Beşiktaş ALMANYA taylan bulut
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Okul servis ücretlerine zam geldi: İşte yeni tarife... Okul servis ücretlerine zam geldi: İşte yeni tarife... 1+0 daire yasağı 8 yıl sonra kaldırıldı 1+0 daire yasağı 8 yıl sonra kaldırıldı Ünlü sanatçı ''midem bulanıyor'' deyip, resti çekti: ''Siyasete giriyorum!'' Ünlü sanatçı ''midem bulanıyor'' deyip, resti çekti: ''Siyasete giriyorum!'' Simge Sağın'dan ''ben keşfettim Mauro Icardi patlattı'' sözlerine çok sert yanıt Simge Sağın'dan ''ben keşfettim Mauro Icardi patlattı'' sözlerine çok sert yanıt Türkiye'nin bir sektör devi daha iflasını açıkladı Türkiye'nin bir sektör devi daha iflasını açıkladı İşte Türkiye'nin gizli cenneti: Pammukkale'nin bembeyaz traverterlerinin yemyeşil kopyası! İşte Türkiye'nin gizli cenneti: Pammukkale'nin bembeyaz traverterlerinin yemyeşil kopyası! Ekranların güzel oyuncusu yeni projesi öncesi enerji toplama tatilinde... Ekranların güzel oyuncusu yeni projesi öncesi enerji toplama tatilinde... Erdoğan'ın AK Parti'ye katılan belediye başkanına yaptığı uyarı olay oldu Erdoğan'ın AK Parti'ye katılan belediye başkanına yaptığı uyarı olay oldu Diyanet'in cuma hutbesinde kız çocukları ile ilgili skandal ifadeler Diyanet'in cuma hutbesinde kız çocukları ile ilgili skandal ifadeler Uzak Şehir'in güzeli Terminatör çıktı: Meğer milli vücut geliştirmeciymiş! Uzak Şehir'in güzeli Terminatör çıktı: Meğer milli vücut geliştirmeciymiş!
Piyasaların 2025 yılı sonu Dolar/TL beklentisi belli oldu Piyasaların 2025 yılı sonu Dolar/TL beklentisi belli oldu CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor! Genç çiftin evde ölü bulunduğu olayda sır perdesi aralandı Genç çiftin evde ölü bulunduğu olayda sır perdesi aralandı CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na bir tepki istifası daha CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na bir tepki istifası daha Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu: Mahkeme ''değiştirin'' dese de marka adım atmadı! Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu: Mahkeme ''değiştirin'' dese de marka adım atmadı! Mersin'deki orman yangınında alevler Işık Dede'nin mezarına gelince durdu! Mersin'deki orman yangınında alevler Işık Dede'nin mezarına gelince durdu! Aydın'da Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçmesinin ardından ''topuklu'' eylem Aydın'da Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçmesinin ardından ''topuklu'' eylem Hükümetten memur ve memur emeklileri için yeni teklif: Sadece 1.000 TL'cik! Hükümetten memur ve memur emeklileri için yeni teklif: Sadece 1.000 TL'cik! ''Altın Gelin'' lakaplı sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren boşanıyor! ''Altın Gelin'' lakaplı sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren boşanıyor! Polis memuru sevgilisi genç kadının kabusu oldu! Polis memuru sevgilisi genç kadının kabusu oldu!