Beşiktaşlı Necip Uysal'dan bahis açıklaması

Beşiktaşlı Necip Uysal'dan bahis açıklaması
Güncelleme:

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilmesinin ardından açıklama yaptı.

Beşiktaş'ta forma giyen Necip Uysal, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesi üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bahis oynamadığını söyleyen Necip Uysal'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.

Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.

Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."

Bahis oynayan 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi: Süper Lig'den 27 isim listede

 

