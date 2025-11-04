Beşiktaş'ta 4 sakatlık birden! Antrenmana çıkamadılar

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Beşiktaş Kulübü, Emirhan Topçu, Vaclav Cerny, Rafa Silva ve Necip Uysal'ın sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılamadığını duyurdu. 

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları sebebiyle Emirhan Topçu, Vaclav Cerny, Rafa Silva ve Necip Uysal ile özel izinli olan Gabriel Paulista idmana katılmadı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmana, Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal katılmamıştır." ifadelerine yer verildi. 

