Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Serdar Adalı canlı yayında açıkladı

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, sezon sonunda takımdan ayrılacak futbolcuyu canlı yayında açıkladı.

Süper Lig’de matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitiren Türkiye Kupası’ndan elenerek Avrupa’ya direkt gitme hedefini de kaybeden Beşiktaş'tan ayrılacak isimler belli olmaya başladı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, takımdan ayrılacak futbolcuyu katıldığı canlı yayında açıkladı.

TRT Spor'un konuğu olan Serdar Adalı, sezon sonunda yıldız golcü İmmobile ile vedalaşacaklarını duyurdu.

"AYRILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Adalı açıklamasında "Aldığım geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz.1,5 senelik süreye ihtiyaç var. Şu an takımdaki oyuncuların sözleşmeleri 2027'ye kadar sürüyor. 2028'e kadar sarkanlar bile var. Topladığınızda az para değil. Planlı gitmemiz lazım. Ben bu konularda çok iyiyim, çağırırım scout ekibini ve hocayı, sonra oyuncuların menajerlerini çağırım ve 'Sizi istemiyoruz' derim. Ancak bunun bir yolu var. Vincent Aboubakar'ı 4,6 milyon euro maaş verirdim, Ciro Immobile'yi almazdım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile 2025’in ilk 4 ayını en başarısız geçiren isim. Ciro, yeni yılda sadece 2 gol attı.



Siyah-beyazlı formayla lige hızlı bir giriş yapan 35 yaşındaki futbolcu, 2024 yılında ise 9 golle ön plana çıkmıştı.