  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Serdar Adalı canlı yayında açıkladı

Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Serdar Adalı canlı yayında açıkladı

Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Serdar Adalı canlı yayında açıkladı
Güncelleme:

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, sezon sonunda takımdan ayrılacak futbolcuyu canlı yayında açıkladı.

Süper Lig’de matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitiren Türkiye Kupası’ndan elenerek Avrupa’ya direkt gitme hedefini de kaybeden Beşiktaş'tan ayrılacak isimler belli olmaya başladı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, takımdan ayrılacak futbolcuyu katıldığı canlı yayında açıkladı. 

TRT Spor'un konuğu olan Serdar Adalı, sezon sonunda yıldız golcü İmmobile ile vedalaşacaklarını duyurdu.

"AYRILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Adalı açıklamasında "Aldığım geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz.1,5 senelik süreye ihtiyaç var. Şu an takımdaki oyuncuların sözleşmeleri 2027'ye kadar sürüyor. 2028'e kadar sarkanlar bile var. Topladığınızda az para değil. Planlı gitmemiz lazım. Ben bu konularda çok iyiyim, çağırırım scout ekibini ve hocayı, sonra oyuncuların menajerlerini çağırım ve 'Sizi istemiyoruz' derim. Ancak bunun bir yolu var. Vincent Aboubakar'ı 4,6 milyon euro maaş verirdim, Ciro Immobile'yi almazdım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, sezon sonunda takımdan ayrılacak futbolcuyu canlı yayında açıkladı.

Beşiktaş’ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile 2025’in ilk 4 ayını en başarısız geçiren isim. Ciro, yeni yılda sadece 2 gol attı.

Siyah-beyazlı formayla lige hızlı bir giriş yapan 35 yaşındaki futbolcu, 2024 yılında ise 9 golle ön plana çıkmıştı.

text-ad
Etiketler Beşiktaş Beşiktaş serdar adalı Ciro Immobile ayrılık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye açılımının anketi açıklandı Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye açılımının anketi açıklandı Arda Güler'in maç sonu görüntüsü isyan ettirdi Arda Güler'in maç sonu görüntüsü isyan ettirdi Beklenenin tam tersi... Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı Beklenenin tam tersi... Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı Final için geri sayıma başlayan Kızıl Goncalar'ın final sahnesi sızdı Final için geri sayıma başlayan Kızıl Goncalar'ın final sahnesi sızdı 100 istasyonuyla hizmet veren akaryakıt devi iflasın eşiğinde 100 istasyonuyla hizmet veren akaryakıt devi iflasın eşiğinde Sosyal medyanın fenomen gelinin düğünü de, takıları da, misafirleri de olay oldu! Sosyal medyanın fenomen gelinin düğünü de, takıları da, misafirleri de olay oldu! Süper Lig'de yeni dönem: Takım sayısı değişiyor Süper Lig'de yeni dönem: Takım sayısı değişiyor Evinde kalan arkadaşını taciz iddiasıyla öldürdü Evinde kalan arkadaşını taciz iddiasıyla öldürdü Uzayda yaşamın şimdiye kadarki en güçlü kanıtı bulundu Uzayda yaşamın şimdiye kadarki en güçlü kanıtı bulundu
İslam Memiş'ten altın için ''balon'' uyarısı: ''Sert patlayacak'' İslam Memiş'ten altın için ''balon'' uyarısı: ''Sert patlayacak'' Eli kanlı terör örgütünün kriptolu yazışmaları çözüldü Eli kanlı terör örgütünün kriptolu yazışmaları çözüldü Bakan Şimşek'ten iktidara yakın medyaya sert yalanlama Bakan Şimşek'ten iktidara yakın medyaya sert yalanlama İşte Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü İşte Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü Türkiye'nin bir tekstil devi daha konkordato ilan etti Türkiye'nin bir tekstil devi daha konkordato ilan etti Bahçeli "yandaş medyaya'' çattı: ''İçimize yuvalanmış şeytanlar!'' Bahçeli "yandaş medyaya'' çattı: ''İçimize yuvalanmış şeytanlar!'' 5 aydır maaş alamayan çalışanlar, iş yerini yağmaladı 5 aydır maaş alamayan çalışanlar, iş yerini yağmaladı CHP'liler genel merkez binasına akın etti CHP'liler genel merkez binasına akın etti Bungalovdaki gizli kamera skandalında görüntüler ortaya çıktı! Bungalovdaki gizli kamera skandalında görüntüler ortaya çıktı! Megastar Tarkan'dan anneye son görev Megastar Tarkan'dan anneye son görev