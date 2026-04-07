Beşiktaş'ta derbi sonrası sakatlık şoku!

Beşiktaş'ta, Trendyol Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe maçının 85. dakikasında uyluk arkasında hissettiği sert ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen ve yerini takım arkadaşına bırakan Wilfred Ndidi’nin durumu netleşti. Nijeryalı yıldızın uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın 85. dakikasında uyluk arkasında ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Wilfred Ndidi’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

İHA