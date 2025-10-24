Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku! Antrenmana katılamadı

Beşiktaş, Konyaspor maçının ardından baldırlarında sertlik ve ağrı hisseden Rafa Silva'da gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor’la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva’nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir.

Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

DHA