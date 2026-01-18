Beşiktaş'ta sakatlık depremi!
Beşiktaş, Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Wilfred Ndidi’nin sol uyruk adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Beşiktaş, Nijerya Milli Takımı formasıyla Cezayir’e karşı oynanan Afrika Uluslar Kupası karşılaşmasının 70’inci dakikasında sakatlanan futbolcusu Wilfred Ndidi’nin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Siyah-beyazlı kulüp, Ndidi’nin sol uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Nijerya’nın Cezayir’le oynadığı Afrika Uluslar Kupası müsabakasının 70. dakikasında sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi’nin uyluk arka adalesinde (biseps femoris) Nijerya milli takımı sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilen MR görüntülemesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Wilfred Ndidi’nin tedavi sürecine başlanmıştır."
