  Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Beşiktaş'ta Milot Rashica'nın uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildi.

Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynanan maç öncesi ısınmada sakatlanan Milot Rashica’nın uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın ısınma bölümünde sol dizinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkartılan futbolcumuz Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edilmiş olup Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

DHA

