  5. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi!

Beşiktaş'ta kritik zirve ayrılıkla sonuçlandı. Başkan Serdal Adalı ile bir araya gelen Teknik Direktör Sergen Yalçın istifa kararı aldı. Kulüpten yapılan KAP açıklamasında, Yalçın ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Süper Lig'i 4'üncü sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta, bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde hareketli saatler yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında gerçekleştirilen kritik yönetim zirvesi sona erdi. Toplantının ardından tecrübeli teknik adamın görevinden ayrıldığı öğrenildi.

Siyah-beyazlılardan KAP’a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ta Ağustos 2025'te Ole Gunnar Solskjaer'in ardından ikinci kez göreve gelen ve mayıs ayında sona eren Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte başkan Serdal Adalı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Sergen Yalçın'ın 2025-2026 sezonu istatistikleri ve genel karnesi şu şekildedir:

Sergen Yalçın'ın 2025-2026 Genel Sezon Karnesi

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında tüm kulvarlarda toplam 39 resmi maça çıktı.

Maç Türü Maç Sayısı Maç Başına Puan Ortalaması (MBPO)
Toplam Resmi Maç 39 1.79


Süper Lig Performansı ve Sıralama

Siyah-beyazlılar, lige Ole Gunnar Solskjaer ile başladıktan sonra 30 Ağustos 2025 itibarıyla takımı Sergen Yalçın'a emanet etmişti. Deneyimli teknik adamla dalgalı bir grafik çizen Beşiktaş, şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.

Süper Lig Sonu Sıralaması: 4. Sıra
Toplanan Puan: 60 Puan
Derbilerde Büyük Kayıp: Beşiktaş, bu sezon ligde oynadığı derbi ve büyük maçlarda (Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor) galibiyet alamayarak 41 yıl sonra bir ilki yaşadı ve muhtemel 18 derbi puanının sadece 2'sini hanesine yazdırabildi.

