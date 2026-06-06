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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi resmen başladı

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Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ardından teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar 2 yıllık sözleşme imzaladı. Dün İstanbul'a gelen 48 yaşındaki deneyimli teknik adam, kulübün resmi açıklamasıyla resmen göreve başladı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, teknik direktörlük görevi için dün İstanbul'a getirdiği 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile resmen 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Italiano, 2027-2028 sezonunun sonuna kadar siyah-beyazlı takımın başarısı için görev yapacak.

 İstanbul'da Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta merakla beklenen yeni teknik direktör arayışı resmiyet kazandı. Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından takımın başına kimin geçeceği spor kamuoyunda uzun süredir tartışılırken, yönetim rotayı İtalya'ya çevirmişti. Dün özel uçakla İstanbul'a getirilen deneyimli teknik adam Vincenzo Italiano ile son detaylar görüşülerek 2 yıllık resmi mukaveleye imza atıldı.

Kulüpten Resmi Açıklama: "Ailemize Hoş Geldin"

Siyah-beyazlı kulübün resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamada, İtalyan çalıştırıcının Beşiktaş ailesine katılımı kamuoyuna resmen duyuruldu. Kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

Taraftarlar tarafından da büyük bir heyecanla karşılanan Italiano'nun, takımın başında çıkacağı ilk antrenman ve yapacağı basın toplantısı şimdiden spor gündeminin en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı.

DHA / İHA

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Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Vincenzo Italiano yeni teknik direktör teknik direktör sergen yalçın spor süper lig Futbol
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