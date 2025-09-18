Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin maçı sonrası olay olan gönderme

Fenerbahçe'nin dün gece Corendon Alanyaspor karşısında kendi evinde uzatmalarda yediği son dakika golüyle 2-2 beraberlikle ayrıldığı maçın ardından Beşiktaş'tan yeşil sahalara bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, evindeki ilk puanını kaybetti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş'tan maçın VAR hakemi hakkında göndermeli bir paylaşım geldi.

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak'a tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçeli Archie Brown ile İbrahim Kaya arasında 8. dakikada yaşanan pozisyonu paylaşarak "Ne var, ne yok Onur Özütoprak" ifadelerini kullandı.

VAR hakemi Onur Özütoprak, Beşiktaş-Başakşehir maçında orta hakemi ASlper Akarsu'yu uyarmış ve daha sonra Orkun Kökçü kırmızı kart görmüştü.