Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin maçı sonrası olay olan gönderme
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Fenerbahçe'nin dün gece Corendon Alanyaspor karşısında kendi evinde uzatmalarda yediği son dakika golüyle 2-2 beraberlikle ayrıldığı maçın ardından Beşiktaş'tan yeşil sahalara bomba gibi düşen bir açıklama geldi.
Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, evindeki ilk puanını kaybetti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş'tan maçın VAR hakemi hakkında göndermeli bir paylaşım geldi.
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak'a tepki gösterdi.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçeli Archie Brown ile İbrahim Kaya arasında 8. dakikada yaşanan pozisyonu paylaşarak "Ne var, ne yok Onur Özütoprak" ifadelerini kullandı.
VAR hakemi Onur Özütoprak, Beşiktaş-Başakşehir maçında orta hakemi ASlper Akarsu'yu uyarmış ve daha sonra Orkun Kökçü kırmızı kart görmüştü.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol