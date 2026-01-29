Beşiktaş'tan orta sahaya takviye! İmzaya geliyor
Kış transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahasını Kristjan Asllani ile güçlendiriyor.
23 yaşındaki Arnavut oyuncuyla ve kulübü Inter ile anlaşan Beşiktaş, bu transferi kiralık olarak gerçekleştirecek. Sözleşmede zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da olacak. Sezon başında Inter'den Torino'ya kiralanan Asllani burada 15 maçta görev aldı.
Kristjan Asllani, Inter'in Torino ile olan kiralık sözleşmesini fesh ettikten sonra sağlık kontrolleri ve resmi imza için Türkiye'ye gelecek.
Fotoğraf: Instagram
