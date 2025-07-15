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Bir ilk olacak! Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isim ortaya çıktı

Bir ilk olacak! Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isim ortaya çıktı
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Fenerbahçe, Jamaikalı yıldız futbolcu Leon Bailey'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bailey imzayı atarsa Fenerbahçe'nin ilk Jamaikalı futbolcusu olacak.

Süper Lig ile Avrupa'da taraftarlarına geçen sezonu unutturmak isteyen ve mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'i kadrosuna katan, Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde ise sona yaklaşan sarı-lacivertlilerin bitirmek üzere olduğu iddia edilen bir yıldız daha ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin, Neom SC tarafından da istenen Leon Bailey'i gündeminde bulundurduğu biliniyordu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Foot Mercato'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Jamaikalı yıldızı kadrosuna katmak için resmi görüşmelerini sürdürüyor.

EMERY AYRILIĞI ONAYLADI

Haberin devamında taraflar arasında anlaşmanın yakın olduğu belirtilirken, İngilzi basını da Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin ayrılığa yeşil ışık yaktığını duyurdu.

BAILEY İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Bailey için derlenen haberde geride kalan sezonu istediği gibi geçiremediği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin büyük bir çıkış yakalama fırsatı olduğunun altı çizildi.

BİR İLK GERÇEKLEŞEBİLİR

Transferin resmileşmesi halinde Bailey, Fenerbahçe tarihindeki ilk Jamaikalı futbolcu olacak.

PERFORMANSI

Her iki kanatta da oynayabilen 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 38 maça çıktı. Bailey bu maçlarda 2 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

NTV

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Etiketler Fenerbahçe Leon Bailey transfer
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