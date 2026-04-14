  5. Burak Yılmaz TFF ve MHK'yı bombalayıp istifa etti! Derbideki penaltı için olay sözler!

Burak Yılmaz TFF ve MHK'yı bombalayıp istifa etti! ''Bana yasa dışı bahis kumpası kurdular!''

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası düzenlediği MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Fuat Göktaş hakkında şok iddialarda bulundu. "Bana yasa dışı bahis yoklaması çektiler" diyen Yılmaz, hakem hatalarının arkasındaki "kumpas" iddiasında bulundu ve "Allah'a emanet" diyerek istifasını açıkladı. Burak Yılmaz ayrıca Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yendiği derbideki penaltı pozisyonu hakkında olay ifadeler kullandı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Herkes orada Ferhat Gündoğdu ve Fuat Göktaş'ın kuklası olmuş. Bana istedikleri cezayı versinler. Birilerinin doğruyu söylemesi lazım. Bana yasa dışı bahis kumpası kuramazlar. Fuat Göktaş'a sesleniyorum; bana yoklama çekti. Sonrasında ben telefonda kendisine kötü konuştuğum için beni her maçta doğradılar. Bu kadar abi. Yalanım ya da eksiğim varsa çıksınlar cevap versinler. Hepsine cevabını vereceğim. Bırakıyorum, Allah'a emanet" dedi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) sert eleştirilerde bulunan Yılmaz, kendisine "yasa dışı bahis" kumpası kurulmaya çalışıldığını iddia etti.

Çaykur Rizespor'u galibiyetinden dolayı tebrik eden Burak Yılmaz, maçın hakemi Ozan Ergün'e tepki göstererek, "Kazanmak için her şeyi yaptık. Rizespor'dan ziyade hakemi tutamadık. Rizespor'u galibiyetinden dolayı tebrik ederim ama hakemin ikinci golde yaptığı şeye yazık, günah. İnsanların emeği çalınıyor. Kazanmaya da yakın olan bizdik mutlaka. Ama bugün oyunu geçip sizinle başka bir şey konuşmak istiyorum" dedi.

'BENİM ALNIM AÇIK, BAŞIM DİK. NASIL BAHİS OYNANIR, NEREDEN OYNANIR BİLMEM'

Açıklamalarının devamında MHK yöneticilerine yönelik ağır iddialarda bulunan Yılmaz, yaşadığı bir süreci şu sözlerle anlattı:

"Yürekli olan bir dijital platform varsa, Gaziantep FK'ya yapılan hakem hatalarını çıkarsın. Trabzonspor maçında yediğimiz ofsayttan gol, Gençlerbirliği maçında verilmeyen penaltımız. Bunlara bakalım. Bugün yediğimiz ikinci goldeki pozisyon, faul değil diyorsanız sizin görüşünüzdür ama bence yüzde yüz fauldü. 1-0 öne geçtikten sonra Ozan Ergün tatlı tatlı doğramalarını yaptı. Aut olan pozisyonu korner verdi. Bunlar futbolda olan şeyler ama buradan şunu söylemek istiyorum; Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, dokunulmaz mı kardeşim bu? Neler geldi, neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş ile oynatıyorlar, indiriyorlar. Yaşadığım problemi anlatayım size. Devre arasında Antalya'da kamptayken Fuat Göktaş beni aradı, 'Bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış' dedi. Lütfen iyi dinleyin beni. 'Ne diyorsun sen abi' dedim, 'Ben 2010-2011'i yaşamışım, bu bahis olayı benim karın ağrım' dedim, telefonu kapattım. 15 dakika sonra beni Fuat Göktaş tekrar aradı, 'Özür dilerim yanlış Burak Yılmaz'mış, Iğdır'da birisiymiş, çıkarttırdım' dedi. Lütfen burayı iyi dinleyin, 'çıkarttırdım' dedi. Kendinizi benim yerime koyun. Benim alnım açık, başım dik. Nasıl bahis oynanır, nereden oynanır bilmem, takdir edersiniz ki ihtiyacım da yok” diye konuştu.

'KENDİSİNE TELEFONDA KÖTÜ KONUŞTUM, SONRASINDA BİZİ DOĞRADILAR'

Kocaelispor maçında haksız yere oyundan atıldığını belirten genç teknik adam, “Ondan sonra gerekli yerleri, başkanları aradım. Ortalık karıştı. Üç gün sonra Kocaelispor maçında Burak Pakkan hiçbir şey yokken beni oyundan attı. Atılana kadar hiçbir şey yapmadım ama atıldıktan sonra verdiğim tepki hatalıydı, haksız yere atılmıştım. Sonrasında Fuat Göktaş'ı aradım. Eğer yalan söylüyorsam Allah'ım, dinim, kitabım üzerine yemin ederim. Aradım ve telefonda yanlış konuştum. Çünkü bana yoklama çektiler. Acaba ben miyim diye yoklama çekti Fuat Göktaş. Kendisine telefonda kötü kelimeler kullandım. O benim hatamdı ama ondan sonra Gaziantep FK'ya gereğini yaptılar, her maçta beni doğradılar kardeşim. Federasyon bu şekilde ilerliyor. Bu hakemler kötü. Bu MHK Başkanı kötü. Niye gitmiyor, nedir bu dokunulmazlığı. Galatasaray da şikayetçi, Karagümrük de şikayetçi. Nasıl düzelecek abi? Ahbap çavuş ilişkisiyle gidiyor, düzelmez. Ben bugün istifa ediyorum. Bıktım çünkü. Her gün İbrahim Hacıosmanoğlu'yla, Mecnun Otyakmaz'la konuşuyoruz. Sevgili Mecnun Abi bana, 'O Burak Yılmaz açıklanmadı çünkü altyapıları açıklamadık' dedi. Benim altyapımda en az on kişi ceza aldı, hepinizin altyapısında bahisten ceza alan adamlar var. Burada bir adaletsizlik, terbiyesizlik ve hak yeme var.” ifadelerini kullandı.

'BİR SÖZÜN ESİRİ OLDUM'

Gaziantep FK'daki mali durum ve geleceği hakkında da konuşan Yılmaz, "Ben teknik direktörlüğe başlayalı iki buçuk sene oldu. Alnım açık, başım dik. Üç takımı da kümede bıraktım. Şu anda çok değerli teknik direktörlerin geçmişte yaşadığı başarısızlıkları yaşamadım. Gaziantep'e çok kırgınım. Habire 'Burak Yılmaz para arıyor' diye konuşmalar oluyor. Ben Gaziantep'ten para almıyorum, çok cüzi bir rakam alıyorum. Oyuncularımın maaşları, primleri yatsın diye çok fedakarlık yaptım. Ancak kendi içlerindeki çatışmalardan dolayı beni çok kırdılar. 'Bu zamana kadar neden gitmedin?' derseniz, bir söz verdim ve sözün esiri oldum. Başkanım çok ağır bir ameliyat geçirdi, onu bırakmayacağımı söylemiştim. Ama artık burama geldi” dedi.

'BIRAKIYORUM'

Burak Yılmaz konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu hakemlerle olmaz. Şampiyon olanın da küme düşenin de içine sinmez. Bu federasyonla olur mu? Milli takımımızı Dünya Kupası'na götürdüler, Allah razı olsun saygı duyuyorum ama herkes orada Ferhat Gündoğdu ve Fuat Göktaş'ın kuklası olmuş. Bana istedikleri cezayı versinler. Birilerinin doğruyu söylemesi lazım. Bana yasa dışı bahis kumpası kuramazlar. Fuat Göktaş'a sesleniyorum; bana yoklama çekti. Sonrasında ben telefonda kendisine kötü konuştuğum için beni her maçta doğradılar. Bu kadar abi. Yalanım ya da eksiğim varsa çıksınlar cevap versinler. Hepsine cevabını vereceğim. Bırakıyorum, Allah'a emanet."

DHA

Etiketler Burak Yılmaz istifa gaziantep FK bahis iddiası Ferhat Gündoğdu MHK Fuat Göktaş kumpas Türk futbolu Çaykur Rizespor hakem hataları spor TFF video Futbol
