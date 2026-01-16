Cenk Tosun yeni takımına imzayı attı!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.
Emre Belözoğlu yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Cenk Tosun’un transferini resmi sanal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu. Kasımpaşa’nın, Fenerbahçe’den Rodrigo Becao transferini de kısa süre içerisinde resmi olarak duyurması bekleniyor.
DHA
