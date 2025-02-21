Dev derbinin biletleri dakikalar içinde tükendi
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24 Şubat Pazartesi günün oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçının biletleri 7 dakikada tükendi.
Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak ve şampiyonluk için kritik önemi olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa sunuldu.
Biletlerin satışa sunulmasından 7 dakika sonra Galatasaray, Fenerbahçe derbisi biletlerinin tükendiğini açıkladı.
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe ile oynayacağımız maçın biletleri tükenmiştir.
Yoğun ilginiz için teşekkürler Büyük Galatasaray Taraftarı!
Kombine sahibi taraftarlarımızın kulübe devir edecekleri koltuklar oldukça biletler satışa sunulacaktır."
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