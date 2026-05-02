  5. Diyarbakır'ın Süper Lig hasreti bitti! Amedspor Süper Lig’e yükseldi

Diyarbakır'ın Süper Lig hasreti bitti! Amedspor Süper Lig’e yükseldi

Trendyol 1. Lig'de nefesleri kesen 2025-2026 sezonu finalinde Amedspor, Iğdır FK ile berabere kalarak adını doğrudan Süper Lig’e yazdırdı. İkili averajla Esenler Erokspor’u geride bırakan Diyarbakır temsilcisi, kentin 16 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırdı.

Trendyol 1. Lig’de 2025-2026 normal sezonunun son haftası, Türk futbol tarihinin en heyecan verici finallerinden birine sahne oldu.

Deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amedspor, rakiplerinin puan kaybıyla sezonu ikinci sırada tamamlayarak doğrudan Trendyol Süper Lig’e yükseldi.

Erzurumspor FK'nin ardından Süper Lig vizesi alan ikinci takım olan Amedspor, Diyarbakır’ın elit lig hasretine de son noktayı koydu.

Iğdır’da 6 Gollü Dev Düello

Süper Lig kaderinin belirleneceği maçta Amedspor, Iğdır deplasmanında zorlu bir sınav verdi. Ev sahibi ekibin 6. dakikada Fofana ile öne geçtiği maça Amedspor, 19. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın tecrübe kokan golüyle yanıt verdi. Karşılıklı gollerin havada uçuştuğu ilk yarıda Diagne'nin penaltı golüyle öne geçen Amedspor, devreyi 2-2'lik eşitlikle kapattı. İkinci yarıda Dia Saba ile yeniden öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Diyarbakır ekibi sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

İkili Averaj Kararı Belirledi

Puan tablosunda aynı saatte oynanan Esenler Erokspor - Pendikspor maçından gelen 1-1'lik beraberlik haberi, Amedspor’un kutlamalarını başlattı. Her iki takımın da 74 puanla ligi tamamlamasıyla birlikte statü gereği ikili averaja bakıldı. Rakibine karşı üstünlüğü bulunan Amedspor, ligi 2. sırada bitirerek doğrudan Süper Lig'e yükselen 78. takım olma unvanını kazandı. Esenler Erokspor ise umutlarını Play-Off finaline taşıdı.

16 Yıllık Süper Lig Özlemi Sona Erdi

Diyarbakır kenti, 2009-2010 sezonundan bu yana süregelen Süper Lig hasretini Amedspor ile dindirdi. Geçtiğimiz sezon 2. Lig’den şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen ve bu sezon da büyük bir istikrar gösteren kulüp, tarihinde ilk kez Türkiye’nin en üst liginde mücadele etme hakkı kazandı. Bu başarı, kentte ve tüm dünyadaki Amedspor taraftarları arasında büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Etiketler Amed SK Amedspor süper lig trendyol 1. lig Iğdır FK diyarbakır 1. Lig futbol spor
