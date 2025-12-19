Dört gün önce istifa eden Burak Yılmaz geri döndü

Gaziantep FK'da 4 gün önce teknik direktörlük görevinden istifa eden Burak Yılmaz, kulüple yeniden anlaşma sağladı.

Süper Lig’in 16. haftasında Göztepe'yi konuk eden Gaziantep FK, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Gaziantep ekibinin teknik direktörü Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından görevinden istifa etti.

Gaziantep ekibinin başında 14 maça çıkan Burak Yılmaz, sahadan 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılarak 23 puan toplamıştı.

YENİDEN ANLAŞMAYA VARILDI

Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Memik Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştiren Burak Yılmaz, Gaziantep FK’daki görevine geri döndü.

Konuyla ilgili Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, Burak Yılmaz ile yeniden anlaşmaya varıldığı ifade edilerek “Gaziantep Futbol Kulübümüze, imza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen Teknik Direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır. Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor; armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz” denildi.