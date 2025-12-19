Dört gün önce istifa eden Burak Yılmaz'dan sürpriz karar! Geri dönüyor

Gaziantep FK'da teknik direktörlük görevinden istifa eden Burak Yılmaz'ın, kulüple yeniden anlaşma sağladığı öğrneildi.

Süper Lig’in 16. haftasında Göztepe'yi konuk eden Gaziantep FK, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Gaziantep ekibinin teknik direktörü Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından görevinden istifa etti.

Gaziantep ekibinin başında 14 maça çıkan Burak Yılmaz, sahadan 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılarak 23 puan toplamıştı.

YENİDEN ANLAŞMAYA VARILDI

Dört gün önce istifa eden 40 yaşındaki teknik adam, sürpriz bir kararla Gaziantep FK ile yeniden anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Yılmaz, kulüp başkanı Memik Yılmaz ile görüştü ve arada bulunan problemler giderildi.

Burak Yılmaz için resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.