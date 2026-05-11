  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Dursun Özbek'ten Icardi ve Okan Buruk için flaş açıklama

Dursun Özbek'ten Icardi ve Okan Buruk için flaş açıklama

Dursun Özbek'ten Icardi ve Okan Buruk için flaş açıklama
Güncelleme:

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve yıldız futbolcu Mauro Icardi’nin geleceğine ilişkin sorulara yanıt verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni sezon hazırlıklarından şampiyonluk kutlamalarına, teknik direktör Okan Buruk ve Mauro Icardi’nin geleceğine kadar merak edilen soruları yanıtladı. 

Özbek'in açıklamalarından satır başları:

Bugünden itibaren yeni sezonun hazırlıklarına başladık. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasından başlayacağız. Eksiklerimizi tamamlamak için harekete geçtik. Şampiyonlar Ligi'nde geçen senenin üzerine çıkmak istiyoruz. O yüzden çalışmalara başladık.

Şampiyonluk kutlamaları

Stadyumda yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor. Çarşamba veya perşembe günü stadyumda taraftarımızla güzel bir kutlama yapacağız.

Icardi kalacak mı, gidecek mi?

Sezon sonu geliyor. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum.

"Okan Buruk Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek"

Okan Buruk ile ilgili ne söylemek gerekiyor? Başarılı, 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'dan yetişti. Hizmet için her zaman hazır Galatasaray'a. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek."

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu
Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu
İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler...
İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler...
Türkiye'nin 52 yıllık devinde 7 yıl sonra tarihi anlar kamerada! Vatandaş baraja ve göle akın etti!
Türkiye'nin 52 yıllık devinde 7 yıl sonra tarihi anlar kamerada! Vatandaş baraja ve göle akın etti!
Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi!
Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi!
112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı!
112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı!
Hayvan pazarında kan döküldü: Ölü ve yaralılar var
Hayvan pazarında kan döküldü: Ölü ve yaralılar var
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor!
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor!
Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi!
Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi!
Etiketler Galatasaray Galatasaray dursun özbek Okan Buruk Mauro Icardi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı! 112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı! Hayvan pazarında kan döküldü: Ölü ve yaralılar var Hayvan pazarında kan döküldü: Ölü ve yaralılar var Icardi sessizliğini bozdu ve bombayı patlattı Icardi sessizliğini bozdu ve bombayı patlattı Türkiye'nin 52 yıllık devinde 7 yıl sonra tarihi anlar kamerada! Vatandaş baraja ve göle akın etti! Türkiye'nin 52 yıllık devinde 7 yıl sonra tarihi anlar kamerada! Vatandaş baraja ve göle akın etti! Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı Bülent Arınç'tan Öcalan'a statü isteyen Bahçeli'ye çok sert sözler! Bülent Arınç'tan Öcalan'a statü isteyen Bahçeli'ye çok sert sözler! Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi! Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor! Türkiye'nin eşsiz cennetinde 1,5 saatlik yolu 1,5 dakikaya indiren büyüleyici yolculuk Türkiye'nin eşsiz cennetinde 1,5 saatlik yolu 1,5 dakikaya indiren büyüleyici yolculuk Tamer Karadağlı Antalya Tiyatro Festivali’nde dakikalarca yuhalandı Tamer Karadağlı Antalya Tiyatro Festivali’nde dakikalarca yuhalandı
Emin Pazarcı’nın 'it kopuk' hakareti yanıt buldu: Çakarlı araç trafikten men edildi, cezası kesildi Emin Pazarcı’nın 'it kopuk' hakareti yanıt buldu: Çakarlı araç trafikten men edildi, cezası kesildi Bu hatayı yapan yanar! Bunu yapan kiracı tahliye etmek zorunda kalır! Bu hatayı yapan yanar! Bunu yapan kiracı tahliye etmek zorunda kalır! İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler... İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler... Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu Bu sefer ''kız meselesi'' değil, ''erkek meselesi'': 3 kız çocuğu birbirine girdi, 3 yaralı var! Bu sefer ''kız meselesi'' değil, ''erkek meselesi'': 3 kız çocuğu birbirine girdi, 3 yaralı var! Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü: Yeniden zam geliyor! Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü: Yeniden zam geliyor! AK Partili Şamil Tayyar Manifest konserindeki kalabalığı işaret edip ''dip dalga geliyor'' dedi! AK Partili Şamil Tayyar Manifest konserindeki kalabalığı işaret edip ''dip dalga geliyor'' dedi! Engin Polat'tan skandal paylaşım... Farkedince apar topar sildi! Engin Polat'tan skandal paylaşım... Farkedince apar topar sildi! Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi! Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi! Doğadan jiletlerle toplanan şifa kaynağı yeşil altının fiyatı dudak uçuklattı Doğadan jiletlerle toplanan şifa kaynağı yeşil altının fiyatı dudak uçuklattı