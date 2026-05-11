Dursun Özbek'ten Icardi ve Okan Buruk için flaş açıklama

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve yıldız futbolcu Mauro Icardi’nin geleceğine ilişkin sorulara yanıt verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni sezon hazırlıklarından şampiyonluk kutlamalarına, teknik direktör Okan Buruk ve Mauro Icardi’nin geleceğine kadar merak edilen soruları yanıtladı.

Özbek'in açıklamalarından satır başları:

Bugünden itibaren yeni sezonun hazırlıklarına başladık. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasından başlayacağız. Eksiklerimizi tamamlamak için harekete geçtik. Şampiyonlar Ligi'nde geçen senenin üzerine çıkmak istiyoruz. O yüzden çalışmalara başladık.

Şampiyonluk kutlamaları

Stadyumda yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor. Çarşamba veya perşembe günü stadyumda taraftarımızla güzel bir kutlama yapacağız.

Icardi kalacak mı, gidecek mi?

Sezon sonu geliyor. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum.

"Okan Buruk Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek"

Okan Buruk ile ilgili ne söylemek gerekiyor? Başarılı, 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'dan yetişti. Hizmet için her zaman hazır Galatasaray'a. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek."

Haber3.com Haber Merkezi