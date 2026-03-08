  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Erman Toroğlu'ndan derbi hakemi Ozan Ergün'e rest: ''Eğer yüreğin yoksa hakemliği bırak!''

Erman Toroğlu'ndan derbi hakemi Ozan Ergün'e rest: ''Eğer yüreğin yoksa hakemliği bırak!''

Erman Toroğlu'ndan derbi hakemi Ozan Ergün'e rest: ''Eğer yüreğin yoksa hakemliği bırak!''
Güncelleme:

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından Erman Toroğlu, hakem Ozan Ergün'ü sert bir dille eleştirdi. Özellikle Osimhen ve Sane kararlarını "skandal" olarak nitelendiren Toroğlu, "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak" diyerek tepki gösterdi. VAR çizgilerine de değinen Toroğlu, bu sezonun "temiz olmadığını" iddia etti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği derbi, skordan ziyade hakem Ozan Ergün’ün tartışmalı yönetimiyle hafızalara kazındı. Karşılaşmanın ardından ekranların karşısına geçen Erman Toroğlu, hakem performansını "Türk futbolu adına utanç verici" olarak nitelendirdi.

"Osimhen'i Atacak Yüreğin Yoksa Bırak"

Toroğlu, maçtaki en kritik kararların başında gelen Victor Osimhen pozisyonunu hedef aldı. Hakemin kart tercihlerini "korkaklık" olarak niteleyen yorumcu, "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak. Yorumlu bir pozisyon değil bu, oyunun kuralları var!" ifadelerini kullandı.

"Derbiler Deneme Tahtası Değil"

Hakem Ozan Ergün’ün tecrübesizliğine vurgu yapan Toroğlu, derbilerin büyük bir ciddiyet gerektirdiğini belirtti: "Derbilere tecrübeli hakem lazım, deneme tahtası değil. 10-12 sarı kart çıkan bir maçta kırmızı kartın çıkmaması, hakemin yönetimi kaybettiğinin resmidir."

VAR Çizgisine de Şüpheyle Yaklaştı

Sadece saha içini değil, VAR odasını da sorgulayan Toroğlu, Galatasaray'ın attığı goldeki ofsayt çizgisine dair şüphelerini dile getirdi: "O VAR çizgisine bir daha bakmak lazım. Türkiye'de VAR var mı, yok mu belli değil. Çok karışık işler."

"Sezonun Adını Değiştiriyorum: Sakın Ha Sezonu"

Sözlerini ligin genel gidişatına dair bir uyarıyla bitiren Toroğlu, "Bu sezonun adını 'Sakın Ha' sezonu olarak değiştiriyorum. Bu sezon temiz değil," diyerek futbol kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı. Toroğlu’nun "Sane’ye iki kez kırmızı kart verilmeliydi" değerlendirmesi ise derbideki hakem hatalarının bir özeti olarak görüldü.

Eski hakemlerden derbinin hakemi Ozan Ergün'e sert eleştiri: ''Sane ve Osimhen kararları skandal!''Eski hakemlerden derbinin hakemi Ozan Ergün'e sert eleştiri: ''Sane ve Osimhen kararları skandal!''Futbol

 

Bu Haberleri Kaçırma...

19 yaşındaki gençten yaşlı adama öldüresiye dayak!
19 yaşındaki gençten yaşlı adama öldüresiye dayak!
Estetiğin dozunu kaçıran Gülşen'in son hali şoke etti!
Estetiğin dozunu kaçıran Gülşen'in son hali şoke etti!
İstanbul'un lüks semtinde önce kundaklama sonra infaz dehşeti!
İstanbul'un lüks semtinde önce kundaklama sonra infaz dehşeti!
Mart ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL'nin altında 5 model kaldı
Mart ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL'nin altında 5 model kaldı
Kanada'dan Türkiye'ye geldi, estetik ameliyat faciayla bitti!
Kanada'dan Türkiye'ye geldi, estetik ameliyat faciayla bitti!
Antalya'da can pazarı! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar
Antalya'da can pazarı! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar
Ünlü şarkıcı Hande Yener'e ''iktidarı devirme'' soruşturması!
Ünlü şarkıcı Hande Yener'e ''iktidarı devirme'' soruşturması!
Bu kareler Türkiye'den: Mart ayında kar kalınlığı yarım metreyi buldu!
Bu kareler Türkiye'den: Mart ayında kar kalınlığı yarım metreyi buldu!
Etiketler Beşiktaş Galatasaray erman toroğlu ozan ergün osimhen süper lig var Hakem Beşiktaş Galatasaray derbi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İntihar denmişti cinayet çıktı! Gencecik bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi İntihar denmişti cinayet çıktı! Gencecik bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi Sergen Yalçın'dan derbi sonrası sert sözler: ''Bu bir hakem skandalıdır!'' Sergen Yalçın'dan derbi sonrası sert sözler: ''Bu bir hakem skandalıdır!'' Sahte içki içtiği iddia edilen bir kişi evinde ölü olarak bulundu Sahte içki içtiği iddia edilen bir kişi evinde ölü olarak bulundu Eski hakemlerden derbinin hakemi Ozan Ergün'e sert eleştiri: ''Sane ve Osimhen kararları skandal!'' Eski hakemlerden derbinin hakemi Ozan Ergün'e sert eleştiri: ''Sane ve Osimhen kararları skandal!'' Trafikte yol verme kavgasında aracın önünü kesip saldırdılar Trafikte yol verme kavgasında aracın önünü kesip saldırdılar ''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu! ''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu! Survivor adası bir kez daha karıştı: Diskalifiye iddiaları olay oldu Survivor adası bir kez daha karıştı: Diskalifiye iddiaları olay oldu İsrail hem Kudüs'ü hem Tahran'ı vurdu! İsrail hem Kudüs'ü hem Tahran'ı vurdu! İstanbul'da dev hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi! İstanbul'da dev hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi! CNN'den skandal Türkiye haritası: Türkiye'yi bölüo, Kürdüstan ilan ettiler! CNN'den skandal Türkiye haritası: Türkiye'yi bölüo, Kürdüstan ilan ettiler!
Benzin ve motorine yine, yeniden birer zam daha geliyor! Benzin ve motorine yine, yeniden birer zam daha geliyor! Dondurucu soğuklara, yağmura, kara veda edin; güneşli, sıcak bir hafta başlıyor! Dondurucu soğuklara, yağmura, kara veda edin; güneşli, sıcak bir hafta başlıyor! Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı muhtırası: ''VAR odasında neler yaşandı, kayıtları açıklayın!'' Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı muhtırası: ''VAR odasında neler yaşandı, kayıtları açıklayın!'' Tipide mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişilik aile için sabaha karşı zamanla yarış Tipide mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişilik aile için sabaha karşı zamanla yarış Ankara'da korku dolu gece: 100 araç yangında küle döndü! Ankara'da korku dolu gece: 100 araç yangında küle döndü! İznik Gölü’nde sular çekildi, tarihi bir sır günyüzüne çıktı: İlk kez kayıt altına alındı! İznik Gölü’nde sular çekildi, tarihi bir sır günyüzüne çıktı: İlk kez kayıt altına alındı! ABD'nin Norveç Büyükelçiliği yakınında büyük patlama ABD'nin Norveç Büyükelçiliği yakınında büyük patlama İstanbul'da Taksim metrosu ve füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ve füniküler hattı kapatıldı İlkokul önünde sapık operasyonu: ''Çocukları para ve meyve suyu verip taciz etti'' İlkokul önünde sapık operasyonu: ''Çocukları para ve meyve suyu verip taciz etti''