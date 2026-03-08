Erman Toroğlu'ndan derbi hakemi Ozan Ergün'e rest: ''Eğer yüreğin yoksa hakemliği bırak!''

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından Erman Toroğlu, hakem Ozan Ergün'ü sert bir dille eleştirdi. Özellikle Osimhen ve Sane kararlarını "skandal" olarak nitelendiren Toroğlu, "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak" diyerek tepki gösterdi. VAR çizgilerine de değinen Toroğlu, bu sezonun "temiz olmadığını" iddia etti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği derbi, skordan ziyade hakem Ozan Ergün’ün tartışmalı yönetimiyle hafızalara kazındı. Karşılaşmanın ardından ekranların karşısına geçen Erman Toroğlu, hakem performansını "Türk futbolu adına utanç verici" olarak nitelendirdi.

"Osimhen'i Atacak Yüreğin Yoksa Bırak"

Toroğlu, maçtaki en kritik kararların başında gelen Victor Osimhen pozisyonunu hedef aldı. Hakemin kart tercihlerini "korkaklık" olarak niteleyen yorumcu, "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak. Yorumlu bir pozisyon değil bu, oyunun kuralları var!" ifadelerini kullandı.

"Derbiler Deneme Tahtası Değil"

Hakem Ozan Ergün’ün tecrübesizliğine vurgu yapan Toroğlu, derbilerin büyük bir ciddiyet gerektirdiğini belirtti: "Derbilere tecrübeli hakem lazım, deneme tahtası değil. 10-12 sarı kart çıkan bir maçta kırmızı kartın çıkmaması, hakemin yönetimi kaybettiğinin resmidir."

VAR Çizgisine de Şüpheyle Yaklaştı

Sadece saha içini değil, VAR odasını da sorgulayan Toroğlu, Galatasaray'ın attığı goldeki ofsayt çizgisine dair şüphelerini dile getirdi: "O VAR çizgisine bir daha bakmak lazım. Türkiye'de VAR var mı, yok mu belli değil. Çok karışık işler."

"Sezonun Adını Değiştiriyorum: Sakın Ha Sezonu"

Sözlerini ligin genel gidişatına dair bir uyarıyla bitiren Toroğlu, "Bu sezonun adını 'Sakın Ha' sezonu olarak değiştiriyorum. Bu sezon temiz değil," diyerek futbol kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı. Toroğlu’nun "Sane’ye iki kez kırmızı kart verilmeliydi" değerlendirmesi ise derbideki hakem hatalarının bir özeti olarak görüldü.