Eyüpspor'da Kerem Demirbay ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor, Kerem Demirbay ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor, deneyimli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile yollarını resmen ayırdığını duyurdu. Eflatun-sarılı ekipte geçirdiği sürenin ardından veda eden 32 yaşındaki oyuncu için kulüpten teşekkür mesajı yayımlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Teşekkürler Kerem Demirbay! Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Kerem Demirbay’a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.”
